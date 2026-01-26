Óscar Ríos Ramírez impulsa modernización del alumbrado en San Juan de Sabinas

SAN JUAN DE SABINAS COAH.- El alcalde Óscar Ríos Ramírez informó sobre la llegada de 185 nuevas luminarias LED, las cuales serán instaladas de manera estratégica en todas las colonias del municipio, dando continuidad al programa integral de modernización del alumbrado público.

En lo que va de este 2026, la llegada de estas luminarias confirma que la renovación total del sistema de iluminación es una prioridad para el Gobierno Municipal.

El presidente municipal destacó que este programa no es improvisado, sino que responde a una planeación que ya se encuentra en marcha y que contempla atención permanente a los reportes ciudadanos, recorridos de supervisión y una cobertura gradual hasta llegar a cada colonia, ejido y sector de San Juan de Sabinas.

Óscar Ríos Ramírez recordó que durante el 2025 se instalaron más de 2 mil luminarias LED, marcando un antes y un después en el alumbrado del municipio, y reiteró que el compromiso de su administración es sustituir la totalidad del sistema, estimado en alrededor de 7 mil luminarias, para dejar un San Juan de Sabinas completamente actualizado.

"Estamos trabajando con orden, con rumbo y escuchando a la gente. Atendemos reportes, reforzamos zonas que lo necesitan y avanzamos colonia por colonia. La iluminación es seguridad, es tranquilidad y es calidad de vida para las familias", señaló el alcalde.

Este esfuerzo se realiza en total coordinación y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuyo apoyo ha sido fundamental para que San Juan de Sabinas continúe fortaleciendo su infraestructura urbana y avanzando en acciones que impactan directamente en el bienestar de la población.

Con trabajo en equipo entre Gobierno del Estado y Gobierno Municipal, San Juan de Sabinas sigue transformándose, apostando por un municipio más iluminado, más seguro y más moderno, donde los resultados se ven en las calles y se sienten en los hogares.