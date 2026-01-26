Se extiende a 48 horas Suspensión de clases

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Las bajas temperaturas registradas la mañana de este lunes provocaron la suspensión de clases en instituciones educativas de todos los niveles en la Región Carbonífera.

En Múzquiz, las escuelas primarias lucieron vacías, reflejo del impacto del frente frío que azota al estado. La Secretaría de Educación de Coahuila confirmó que la suspensión se extenderá también al martes 27 de enero en las regiones Norte, Carbonífera y Centro-Desierto.

La medida tiene como objetivo principal proteger la integridad física del alumnado, así como del personal docente, administrativo, de apoyo y de los propios padres de familia.

Ante este fenómeno meteorológico, las autoridades educativas reiteraron que la salud y seguridad de la comunidad escolar es prioridad ante las condiciones climáticas adversas.

De acuerdo con el pronóstico de Protección Civil del Estado, la masa de aire polar que afecta a Coahuila persistirá, lo que motivó la decisión de extender la suspensión de actividades escolares.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones oficiales.

En cuanto a las escuelas particulares, se informó que cada institución aplicará sus propios criterios respecto a la suspensión de clases, manteniendo una comunicación constante con padres de familia y estudiantes para garantizar la seguridad de todos.

En el municipio de Múzquiz, planteles como la primaria Miguel Hidalgo, Escuela México y la escuela Club de Leones entre otras, permanecieron cerrados este lunes.

La suspensión de clases abarcará un periodo de 48 horas por lo pronto, según lo establecido en el comunicado oficial emitido por la Secretaría de Educación.