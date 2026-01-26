El hielo persiste en calles de Ciudad Acuña y mantiene el riesgo vial

Ciudad Acuña, Coahuila.– El hielo continúa presente en diversas zonas de la ciudad luego de varios días de temperaturas bajo cero, situación que representa un riesgo tanto para peatones como para automovilistas.

De acuerdo con reportes, las bajas temperaturas prevalecerán en la región, lo que ha impedido que el hielo desaparezca por completo de las calles. En sectores donde el sol no logra cubrir totalmente la superficie, se ha observado la permanencia de capas de hielo, principalmente en vialidades secundarias y canales.

Las bajas temperaturas han mantenido el hielo en diversas calles de Ciudad Acuña.

Autoridades y ciudadanos coinciden en que mientras las temperaturas se mantengan en niveles negativos, será complicado eliminar por completo estas acumulaciones. Sin embargo, se prevé que el proceso de deshielo pueda comenzar de forma gradual en los próximos días, conforme se registren ligeros incrementos en la temperatura.

Autoridades advierten sobre el riesgo que representa el hielo para la circulación.

Imágenes captadas en distintos puntos de la ciudad muestran que, aunque en algunas áreas el sol ha comenzado a debilitar el hielo, en otras permanece sin cambios, manteniendo el riesgo en las calles.

Se espera que el deshielo comience a notarse en los próximos días.