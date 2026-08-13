Inversión de 150 mil pesos en minisplit para escuelas de San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- El alcalde Óscar Ríos Ramírez anunció la entrega de 30 equipos minisplit a instituciones educativas de San Juan de Sabinas que requieran estos aparatos ante el inicio del ciclo escolar 2026-2027.

El edil precisó que la inversión será cercana a los 150 mil pesos y que los equipos serán destinados a jardines de niños y escuelas primarias donde hagan falta.

El anuncio se realizó durante un evento en la Casa de la Cultura "María del Pilar Tijerina de Guadiana", donde se dio continuidad al programa MEJORA, mediante la venta de equipos minisplit a bajo costo.

Ríos Ramírez destacó que el municipio mantiene un compromiso con el sector educativo y señaló que aprovecharía la actividad para anunciar la adquisición de los equipos que serán entregados a los planteles. "Se tiene un compromiso muy fuerte con las escuelas, voy a aprovechar este evento para decirles que compraremos 30 minisplit porque los vamos a regalar en jardines de niños y primarias donde hagan falta", afirmó.

El alcalde también agradeció al gobernador del estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, por los beneficios destinados al municipio de San Juan de Sabinas y reiteró que continuarán respaldando a las instituciones educativas durante el regreso a clases.