Adulto mayor fallece en vía pública en la colonia Topo Chico, en Saltillo

SALTILLO, Coahuila.- Un hombre de 72 años de edad fue encontrado sin vida la mañana de este lunes en la vía pública, en la colonia Topo Chico, al sur de la ciudad.

El hecho fue reportado aproximadamente a las 10:35 horas a la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, luego de que un ciudadano alertara sobre una persona inconsciente sobre la banqueta, en la calle Abraham Cepeda, al exterior del número 1165, entre la calle Ignacio La Llave.

De acuerdo con el informe oficial, la persona fallecida fue identificada como Julio Figueroa Jasso, quien vestía suéter azul con gris, playera verde, pantalón de mezclilla claro y tenis blancos. A la inspección preliminar, no se le apreciaron lesiones visibles.

El primer respondiente fue personal de la Policía Municipal, en coordinación con paramédicos de la Cruz Roja, quienes al arribar al sitio confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Acciones de la autoridad

Según el testimonio de un vecino, fue alrededor de las 10:00 horas cuando un cliente le alertó sobre la presencia de un hombre inconsciente afuera de su negocio. Al salir, reconoció al hoy occiso como su vecino e intentó brindarle auxilio mediante maniobras de reanimación, sin éxito.

Posteriormente, familiares del fallecido arribaron al lugar. Su hermano, Armando Figueroa Jasso, indicó que el hombre no padecía enfermedades graves, aunque contaba con antecedentes de una fractura en la cadera derecha derivada de una caída ocurrida aproximadamente un año atrás.

Detalles confirmados

Peritos de la Fiscalía realizaron las diligencias correspondientes en el lugar, donde el cuerpo fue localizado sobre la banqueta, con la región cefálica orientada al sur y las extremidades inferiores al norte. Hasta el momento, el caso se mantiene clasificado como muerte por otras causas, en espera de los resultados periciales.