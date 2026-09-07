PSG San Buena se corona campeón de futbol en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah. – El alcalde Javier Flores Rodríguez asistió a la gran final de la Liga Municipal de Futbol 11 Categoría Libre de San Buenaventura, donde reconoció el esfuerzo, la disciplina y la pasión de los equipos participantes durante toda la temporada.

La final fue disputada entre los equipos PSG San Buena y Toros 18, encuentro que reunió a familias y aficionados que disfrutaron de un emocionante partido. El equipo PSG San Buena se coronó campeón al imponerse con marcador de 3 goles a 0 sobre Toros 18.

El campeón goleador de la temporada fue Enrique del Valle, quien logró un total de 41 goles. En la final contribuyó con dos anotaciones para la victoria de su equipo, mientras que el tercer gol fue obra de Óscar Reyes.

Durante la ceremonia de premiación, el alcalde Javier Flores Rodríguez felicitó al equipo campeón PSG San Buena, al conjunto Toros 18 por obtener el subcampeonato y a Enrique del Valle por su destacada actuación como máximo goleador del torneo.

"Nuestro reconocimiento a todos los equipos participantes por su esfuerzo y pasión por el futbol", expresó el edil, destacando la importancia de impulsar el deporte como una actividad que fortalece la convivencia social y fomenta estilos de vida saludables.

Por su parte, Iván Rodríguez Carreón, en representación de la liga, agradeció el respaldo brindado para la realización del torneo. Asimismo, el director de Deportes, José Javier Cano Portillo, y el regidor de Deportes, Abdiel Castellanos Rosales, mantienen la cercanía y apoyo del Gobierno Municipal para el desarrollo de competencias deportivas que reúnen a numerosas familias y equipos de la localidad.