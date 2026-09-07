Regresa el Campeonato Nacional de la Manzana en Saltillo: charrería y tradición

SALTILLO, COAH.- Con la participación de equipos charros de distintos estados del país, escaramuzas y diversas actividades ecuestres, del 10 al 13 de septiembre se realizará el XVII Campeonato Nacional de la Manzana, en el Centro de Espectáculos El Regalo.

El encuentro, que llega a su edición número 17 después de una interrupción de aproximadamente tres años, busca retomar una tradición vinculada con la charrería, el campo y la identidad mexicana durante el mes patrio.

Durante una rueda de prensa, Leonardo David Lasalinas, director general del Centro de Espectáculos El Regalo, destacó que la charrería representa más que una disciplina deportiva, al integrar cultura, folclor, artesanía y tradiciones del campo.

"Más que un deporte, es un tema de identidad", señaló.

Explicó que el Campeonato de la Manzana toma su nombre de la actividad agrícola de Arteaga, donde se cultiva esta fruta y cuya cosecha ocurre entre agosto y septiembre.

Lasalinas informó que el programa contempla la participación de equipos de Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León, Aguascalientes y Coahuila, además de agrupaciones de escaramuzas.

Las actividades comenzarán el jueves 10 de septiembre, a las 16:30 horas, con la inauguración, seguida de la primera charreada. Por la noche se realizarán una carrera de giros y un punteadero.

El viernes habrá charreadas a las 13:00 y 17:00 horas, además de un caladero abierto a partir de las 20:30 o 21:00 horas, para el cual, de acuerdo con los organizadores, ya estaban inscritos más de 40 caballos.

El sábado se desarrollarán charreadas a las 11:00, 14:00 y 17:00 horas. Por la noche habrá un evento para conmemorar anticipadamente las fiestas patrias, con comida, antojitos y bebidas.

Ese mismo sábado se presentará Banda La Gloria de Jerez y se realizará una gran noche mexicana. El acceso tendrá un costo de 200 pesos por automóvil; después de las 18:00 horas, quienes ingresen al evento musical deberán pagar 100 pesos por persona.

El domingo 13 de septiembre se concentrarán las actividades principales. A las 11:00 horas se celebrará una misa y, a las 12:00, comenzará la Feria de Escaramuzas, con la participación de 12 agrupaciones, incluida una procedente de Chihuahua.

Posteriormente se disputarán las finales del caladero y del coleadero, para concluir a las 16:00 horas con la gran final por equipos.

La jornada dominical también contará con actividades para niños, entre ellas una granjita con animales e inflables, con el propósito de ofrecer un ambiente familiar.

En la presentación del campeonato, el licenciado Raúl, representante de la organización anfitriona, destacó el respaldo de la Secretaría de Turismo y de la Oficina de Convenciones y Visitantes para promover eventos que generen visitantes y derrama económica en la región.

Por su parte, representantes de la Universidad Vizcaya de las Américas resaltaron la importancia de acercar a los jóvenes a la charrería y a las tradiciones mexicanas.

Lasalinas también reconoció el trabajo del gobernador Manolo Jiménez para impulsar eventos nacionales en Coahuila y señaló que existe interés en que el estado pueda albergar un Campeonato Nacional Charro.

Con cuatro días de actividades, el Campeonato Nacional de la Manzana buscará recuperar su tradición y ofrecer una celebración que combine competencia charra, actividades ecuestres, música y convivencia familiar.