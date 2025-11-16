Óscar Ríos supervisa avance de pavimentación en colonia Humberto Moreira

El alcalde Óscar Ríos Ramírez realizó la supervisión del avance de la obra de pavimentación con concreto hidráulico que se ejecuta en la calle Benito Juárez, en la colonia Humberto Moreira de Nueva Rosita, una intervención que forma parte de los compromisos asumidos por el municipio en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

¿Qué ocurrió?

Durante el recorrido, el edil constató el progreso de los trabajos que se desarrollan en dos tramos de la vialidad, los cuales representan un beneficio directo para las familias de este sector que durante años habían solicitado la mejora del pavimento. La obra presenta un avance significativo en la pavimentación de:

- 899.30 m² de concreto hidráulico entre Calle Cedros y Calle Linda Vista.

- 527.90 m² adicionales entre Calle Venustiano Carranza y Calle Nísperos.

Los trabajos contemplan concreto hidráulico de 15 cm de espesor, resistencia F´C=250 kg/cm², malla electrosoldada, y la colocación de brocal y tapa de polietileno reforzada con concreto simple F´C=100 kg/cm².

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Durante la supervisión, el alcalde Ríos destacó que la pavimentación —que contempla 1,427 metros cuadrados y una inversión superior a los 2 millones de pesos— respalda el compromiso de mejorar las vialidades y responder a las necesidades que por años expresaron los vecinos. Además, anunció que en los próximos días se instalarán nuevas luminarias LED en distintos puntos de San Juan de Sabinas, como parte de las acciones paralelas de modernización de infraestructura y fortalecimiento de la seguridad.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Vecinos de la colonia Humberto Moreira expresaron su agradecimiento por el seguimiento puntual a esta obra y por el constante apoyo del municipio para mejorar las condiciones de Nueva Rosita.