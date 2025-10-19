Gana Sabinas el ´All Round´

SABINAS, COAH.- En el marco del Festival Rodeo Saltillo 2025, considerado el mejor rodeo de México, el equipo SOS de Sabinas se alzó con el primer lugar en la competencia "Champion del Grill", llevándose el título de campeones absolutos del All Around. Este evento gastronómico, que reunió a los mejores parrilleros del estado, fue uno de los más esperados del festival, atrayendo a miles de asistentes y destacando la riqueza culinaria de Coahuila.

La competencia reunió a 20 equipos seleccionados entre más de 37 aspirantes, todos con historial de campeonatos previos en certámenes estatales. El equipo SOS logró impresionar al jurado con sus técnicas, sazón y presentación, llevándose además los premios de "Mejor Stand" y "Mejor Escudería", con una bolsa acumulada de 120 mil pesos.

En redes sociales, la victoria del equipo SOS fue celebrada con entusiasmo. En su cuenta oficial, compartieron: "¡Somos los campeones de Coahuila! 1er Lugar All Around en la Champion del Grill del Rodeo Saltillo, el mejor rodeo de todo México. Bravo equipo SOS". La publicación rápidamente se viralizó entre la comunidad parrillera y los seguidores del rodeo, quienes felicitaron al equipo por su dedicación y talento.

El Rodeo Saltillo 2025 no solo destacó por sus competencias culinarias, sino también por el "Súper Bull", la "Expo Nacional Angus" y una cartelera artística que atrajo a visitantes de todo México y del extranjero. El gobernador Manolo Jiménez Salinas elogió el evento como un espacio familiar que promueve la cultura vaquera y la gastronomía local.

Con esta victoria, el equipo SOS reafirma su liderazgo en el mundo del asado y deja en alto el nombre de Sabinas. Su triunfo en el Champion del Grill no solo representa una hazaña culinaria, sino también un símbolo del esfuerzo colectivo, la pasión por la parrilla y el orgullo coahuilense. ¡Felicidades campeones!