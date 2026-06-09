Alcalde Óscar Ríos impulsa proyectos educativos en Nuevo Rosita

Como parte de su política de cercanía con las instituciones educativas del municipio, el alcalde Óscar Ríos Ramírez visitó la Escuela Primaria Miguel Ramos Arizpe de Nuevo Rosita, donde sostuvo un encuentro con directivos, docentes y padres de familia para conocer de primera mano los proyectos y necesidades que existen en beneficio de la comunidad estudiantil.

Durante la visita, el edil reiteró que la educación seguirá siendo una de las prioridades de su administración, al considerar que invertir en las escuelas representa apostar por el presente y el futuro de San Juan de Sabinas.

Óscar Ríos destacó la disposición de maestros y padres de familia para trabajar en equipo y construir mejores condiciones para las niñas y los niños, fortaleciendo así el entorno en el que se desarrollan académicamente.

Recordó además que actualmente se impulsa una importante estrategia de mejoramiento de infraestructura educativa, gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, con acciones como la construcción de techumbres y otras obras que contribuyen a generar espacios más seguros, funcionales y dignos para la comunidad escolar.

El alcalde señaló que su gobierno mantendrá una relación cercana con las escuelas de todo el municipio, escuchando sus necesidades y buscando alternativas que permitan seguir fortaleciendo la educación como una herramienta fundamental para el desarrollo de San Juan de Sabinas.

Finalmente, reconoció el esfuerzo diario de docentes, directivos y familias, quienes con su participación contribuyen a la formación de nuevas generaciones comprometidas con el progreso de la comunidad.