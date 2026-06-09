Extraen restos óseos de La Lumbrera PCT-2

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Durante el pasado fin de semana, rescatistas localizaron más restos óseos en el área de la Lumbrera PCT-2 de la mina Pasta de Conchos.

Fue este martes cuando autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) lograron extraer los indicios para trasladarlos al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de la ciudad de Monclova, donde se realizarán los análisis correspondientes.

Las autoridades competentes, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aplicaron los protocolos de resguardo necesarios para garantizar la preservación de los restos.

El procedimiento se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad y conforme a las normas establecidas para este tipo de hallazgos.

Hasta la fecha, se han recuperado 31 cuerpos en las tres frentes de trabajo de la mina. De estos, 25 ya fueron entregados a sus familias, mientras que 6 permanecen en proceso de identificación.

Además, continúan los análisis de los fragmentos óseos que han sido localizados recientemente en las distintas áreas de exploración, lo que mantiene viva la esperanza de avanzar en la recuperación de los mineros que aún permanecen sepultados.

El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y otras dependencias, mantiene el acompañamiento a las familias que acuden a las áreas de trabajo.

Estas instancias brindan información oficial y precisa sobre las acciones realizadas, con el objetivo de garantizar transparencia en el proceso de rescate.

Las labores en Pasta de Conchos continúan siendo un esfuerzo conjunto entre autoridades federales, especialistas y rescatistas, quienes trabajan en condiciones complejas dentro de la mina.

Sin embargo, el compromiso, es seguir avanzando en la recuperación de los trabajadores y en la atención a las familias que han esperado por más de dos décadas recibir los restos mortales de sus seres queridos.