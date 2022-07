Palaú | Sigue Salvadoreño en camino a los Estados Unidos

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- "Llenar mi mochila de comida para seguir mi camino y lograr cruzar a Estados Unidos, es lo que quiero", expresó Afner Antonio Granados de 39 años de edad, migrante originario del Salvador.

Al encontrarse en la plaza Hidalgo de este mineral, dijo que llegó el pasado lunes a esta comunidad, -vengo caminando desde Monterrey en algunos tramos la gente me da raid así que hice 9 días hasta llegar aquí- expresó el padre de familia de 2 jóvenes de 19 y 20 años de edad.

"Hoy me dicen que me faltan como 7 días para poder llegar al lugar donde intentaré cruzar hacia la unión americana lo cual no me detiene pues el objetivo es seguir", precisó.

Afner Antonio expresó a su vez "Que Dios bendiga siempre a las personas que nos han ayudado en esta travesía, yo estoy muy agradecido con México, la verdad porque sí que apoyan a los más necesitados", mencionó.

Agregó que la economía en el Salvador está muy baja pues en una jornada laboral de 8 horas es mucho recibir 7 dólares, aseverando que en su tierra laboraba como ayudante de albañil.

Aseveró que su esposa e hijos están contentos y de diario se comunica con ellos para informarles que está cada día más cerca de la frontera.

"Voy solo, con la gracia de Dios esperando lograr mi objetivo llegando a San Antonio, Texas", resaltó el centroamericano.