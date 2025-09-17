Múzquiz destaca en Encuentro Mundial de Geoparques de la UNESCO

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El municipio de Múzquiz destacó con su participación en el Encuentro Mundial de Geoparques de la UNESCO, realizado recientemente en el país de Chile.

La profesora Yolanda Elizondo Maltos, integrante del comité del Proyecto Geoparque Múzquiz, informó que esta intervención representa un paso importante en la proyección internacional de las riquezas naturales y culturales de este Pueblo Mágico.

La representación oficial estuvo a cargo del investigador Rubén López, geólogo del Comité de Ciencias del Organigrama del Proyecto Geoparque Múzquiz, quien asistió en nombre de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez.

Su presencia en el evento reafirma el compromiso del gobierno municipal con la promoción del patrimonio local y su integración en redes globales de conocimiento.

Durante su participación como ponente, el geólogo Rubén López, dispuso de diez minutos para exponer ante más de 220 coordinadores de la Red Global de Geoparques de la UNESCO.

Su presentación abordó las múltiples riquezas del municipio, incluyendo aspectos geológicos, hidrológicos, paleontológicos, históricos, étnicos, mineros, ganaderos y culturales, entre otros.

El evento realizado en el Museo Nacional Ferroviario sirvió como plataforma para intercambiar experiencias y fortalecer vínculos entre proyectos de geoparques de distintas partes del mundo.

La intervención de Múzquiz fue recibida con interés, destacando su potencial para integrarse plenamente en la red internacional de geoparques reconocidos por la UNESCO.

Con esta participación, Múzquiz continúa posicionándose como un referente en la conservación y divulgación de su patrimonio natural y cultural.

El comité del proyecto local reafirmó su compromiso de seguir trabajando en la consolidación del Geoparque Múzquiz, con miras a obtener el reconocimiento oficial por parte de la organización internacional.