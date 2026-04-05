La mujer ingresó con molestias abdominales y terminó dando a luz

VILLA DE PALAÚ, COAH.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó sobre un hecho inusual ocurrido en el Hospital General de Subzona con Medicina Familiar (HGSZ/MF) No. 27 de Palaú, Coahuila. Una paciente que ingresó a urgencias por molestias abdominales terminó dando a luz de manera inesperada en el área de espera del hospital durante la madrugada del sábado 4 de abril.

De acuerdo con la tarjeta informativa emitida por la Coordinación de Comunicación Social del IMSS, la mujer llegó al hospital a las 2:26 a.m. y en la evaluación inicial negó estar embarazada, además de no contar con antecedentes de atención ginecológica u obstétrica en la institución. Minutos después, al dirigirse al baño del área de espera, se presentó el parto de manera súbita.

Acciones de la autoridad

El personal médico actuó de inmediato y trasladó tanto a la madre como al recién nacido al área de maternidad, donde recibieron atención especializada. Debido a que se trató de un nacimiento prematuro, se gestionó el traslado del bebé a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) de Monterrey, aunque la familia no otorgó su consentimiento.

Ante esta situación, el recién nacido fue enviado al Hospital General de Zona No. 24 de Nueva Rosita, donde se le brindó atención médica adecuada. El IMSS señaló que tanto la madre como el bebé se encuentran estables y bajo supervisión médica.

Detalles confirmados

Finalmente, la institución subrayó que en todo momento se mantuvo comunicación con la familia y se garantizó la atención médica necesaria para preservar la salud de ambos pacientes, destacando la capacidad de respuesta del personal hospitalario frente a un evento inesperado.