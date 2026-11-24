MÚZQUIZ, COAH.- Una nutrida participación de familias se registró durante el Paseo Dominical realizado el pasado domingo en las instalaciones del 14.º Regimiento de Caballería, una actividad que permitió a la ciudadanía conocer de cerca las labores, instalaciones y actividades que desarrolla el personal militar.

El evento abrió las puertas a la población para disfrutar de una jornada de convivencia, recreación y acercamiento con las fuerzas armadas, actividades organizadas por el personal militar que representa el coronel Hugo Horacio Verdejo Salcedo.

Durante el recorrido, los asistentes pudieron conocer parte de las actividades que realiza el personal de Caballería, además de disfrutar de exhibiciones y espacios preparados para la convivencia familiar, en un ambiente de interacción y participación ciudadana.

Los visitantes también tuvieron oportunidad de recorrer las instalaciones, observar actividades relacionadas con el trabajo militar y disfrutar de espacios recreativos, en una jornada que promovió el acercamiento entre las fuerzas armadas y la población civil.

Para los niños y niñas se dispusieron espacios donde pudieron acudir con bicicletas, patinetas y vehículos eléctricos infantiles, convirtiendo el paseo en una oportunidad de diversión y convivencia para las familias.

La amplia asistencia reflejó el interés de la población por participar en este tipo de actividades, que fortalecen los vínculos entre la ciudadanía y el Ejército Mexicano, al tiempo que permiten conocer la labor que desempeñan sus elementos.

El Paseo Dominical concluyó con una respuesta positiva de las familias asistentes, que aprovecharon la jornada para compartir y disfrutar de las actividades organizadas por el 14.º Regimiento de Caballería.