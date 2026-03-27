CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.-

Cancelaciones golpean turismo en Cuatro Ciénegas tras cierre del río Mezquites

La crisis turística en Cuatro Ciénegas comenzó a reflejarse de inmediato. Tras el cierre del río Mezquites y otros parques naturales, hoteles de la región ya enfrentan una ola de cancelaciones que amenaza con impactar severamente la temporada vacacional de Semana Santa.

El empresario hotelero Junior Villarreal, del Hotel Villa de Arizpe, informó que al menos 12 reservaciones han solicitado cancelación en un establecimiento que cuenta con apenas 27 habitaciones, lo que representa casi la mitad de su capacidad ocupada para estos días.

"Ya empezó la cascada de afectaciones", advirtió, al señalar que la situación no solo implica la pérdida de ingresos proyectados, sino también la devolución de dinero a los clientes. Detalló que por cada habitación cancelada se deben reembolsar entre mil y mil 200 pesos, lo que agrava aún más el panorama económico para los prestadores de servicios.

Impacto en la comunidad

El cierre de los principales atractivos turísticos del municipio ha generado incertidumbre entre los visitantes, quienes han optado por cancelar sus viajes ante la falta de acceso a sitios emblemáticos de la región.

Hoteleros y comerciantes temen que este escenario se replique en otros establecimientos, afectando de forma generalizada la derrama económica que tradicionalmente representa uno de los periodos más fuertes del año.

Consecuencias para el sector turístico

La situación ocurre en plena antesala de la Semana Santa, considerada una de las temporadas clave para el turismo local, por lo que empresarios del sector advierten que, de no resolverse pronto, el impacto podría extenderse más allá de las vacaciones.