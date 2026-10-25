Pedro Báez Vallejo, el payaso Botanita, recibe un emotivo adiós en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, Coah.- Familiares y amistades brindaron el último adiós a Pedro Báez Vallejo, conocido cariñosamente como el payaso "Botanita", quien durante décadas llevó alegría y diversión a fiestas de cumpleaños.

Los restos mortales fueron trasladados al panteón Santa Rosa de esta ciudad, no sin antes recorrer la calle 9 hasta llegar a lo que fue su hogar y, de esta manera, acompañarlo hasta su última morada.

De acuerdo con su semblanza, Pedro Báez Vallejo nació el 28 de abril de 1967. Fue el primero de tres hijos del matrimonio formado por la señora Arabela Vallejo y el señor Pedro Báez Arce.

Realizó sus estudios de nivel básico en la primaria "Melchor Ocampo" y, posteriormente, en la escuela "Rubén Moreira Cobos", de Nueva Rosita.

Durante su infancia fue un niño alegre y activo, y compartió gran parte de su tiempo con sus abuelos maternos, Enrique Vallejo y Tomasa Rivera, a quienes consideraba sus segundos padres y con quienes vivió en la colonia Comercial. Desde pequeño mostró interés por el espectáculo. Participó en concursos de canto y baile, aunque su inclinación por la música lo llevó a formar parte de varias agrupaciones locales, además de trabajar en la instalación de equipos de sonido y otras actividades relacionadas con el ambiente artístico.

Entre la convivencia y las bromas descubrió su habilidad para hacer reír a las personas, por lo que recibió el apodo de "El Botana". Años después, la ciudadanía lo identificó como el payaso "Botanitas", personaje con el que participó en fiestas infantiles y llevó momentos de alegría a numerosas familias, además de participar en eventos con grandes artistas del espectáculo.

En su vida personal, contrajo matrimonio con Laura Isabel Valdez Solís, con quien tuvo tres hijos: Pedro Antonio, Jesús Ángel y Laura Alejandra Báez Valdez.

Su despedida en el panteón Santa Rosa marcó el último adiós a quien fue y será reconocido por su trayectoria como el ángel de la sonrisa en el municipio de San Juan de Sabinas.