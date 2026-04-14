Perro agresivo muerde a niña en la colonia Las Frutas, Coahuila

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Elementos de Protección Civil y bomberos atendieron un incidente ocurrido en la calle Ciruelos de la colonia Las Frutas, donde una menor de edad fue atacada por un perro de comportamiento agresivo. El hecho generó alarma entre los vecinos, quienes solicitaron la intervención inmediata de las autoridades.

La víctima fue identificada como Diana Abigaíl N., de 10 años de edad, quien presentaba una herida en la pierna izquierda provocada por la mordida del canino.

Los rescatistas brindaron atención inicial en el lugar y recomendaron a los padres trasladarla a un hospital para recibir atención médica especializada.

Vecinos del sector señalaron que el perro es conocido por su agresividad y que su propietario enfrenta problemas de adicción a sustancias tóxicas, lo que ha generado preocupación constante en la comunidad.

Ante esta situación, los bomberos lograron capturar al animal y trasladado a los patios de la dependencia para que posteriormente sea valorado por las autoridades competentes.

El ataque ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los dueños de animales y la necesidad de garantizar condiciones seguras en las colonias, especialmente para los menores que transitan por las calles.

Por su parte, habitantes del sector, exigieron medidas más estrictas para evitar que se repitan hechos similares. Finalmente, Protección Civil reiteró la importancia de denunciar oportunamente cualquier riesgo en la comunidad y recordó que la seguridad de los ciudadanos depende también de la responsabilidad de los propietarios de mascotas, quienes deben mantener un control adecuado sobre los lomitos.