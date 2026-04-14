DIF Coahuila organiza Caravana Pa´l Mundo: actividades en Sabinas y Múzquiz

NUEVA ROSITA, COAH.- La Región Carbonífera se prepara para recibir la Caravana Pa´l Mundo, evento que dará inicio mañana miércoles en el municipio de Sabinas y continuará el próximo viernes 17 de abril en Múzquiz en las instalaciones de la Macroplaza.

Zaide Habib Castillo, coordinadora regional del DIF Coahuila, informó que como parte de las actividades mundialistas se organizará una lotería, además de dos programas impulsados por el DIF estatal.

Uno de los principales será "Vive Libre sin Drogas", mediante el cual se implementará la Copa Campeones, un torneo que busca fomentar la sana convivencia y alejar a los jóvenes de las adicciones.

La funcionaria destacó que dichas actividades están diseñadas para promover valores, fortalecer la unión comunitaria y ofrecer espacios de recreación a las familias de la región.

Finalmente, Habib Castillo invitó a la juventud y, a la población en general a participar en los eventos, resaltando que la Caravana Pa´l Mundo representa una oportunidad para disfrutar de actividades culturales y deportivas en un ambiente de integración social.

"Yo creo que todos traemos el chip del futbol del mundial, ante lo cual nuestro Gobernador del Estado, el ingeniero Manolo Jiménez Salinas aplica esta estrategia mundialista, ante lo cual iniciaremos con las caravanas que se realizarán en los municipios del Estado de Coahuila, promoviendo el deporte en este caso el futbol", abundó la entrevistada.