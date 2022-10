Piden a jóvenes seguir "Viviendo Sin Límites"

NAVA, COAH. - Con la intención de motivar a los jóvenes de secundaria y bachillerato, se impartió la conferencia¨Viviendo sin límites" a cargo del ingeniero Raúl "El Ruedas" Estrada, a través del sistema DIF, impulsado por la alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo, que exhortó a luchar con todo para lograr sus sueños.

"Muy agradecida con el ingeniero Raúl "El Ruedas" Estrada por compartirnos su testimonio, el cual es muy motivador, nos dejó muy en claro que los límites los ponemos nosotros mismos y generalmente son en nuestra mente, gracias a todo el equipo del DIF a cargo de mi esposo Mario Montoya por el gran trabajo en la coordinación de este evento", declaró la alcaldesa.

Por su parte, el conferencista quien sufrió un accidente automovilístico en el año 2006 que lo dejó cuadripléjico y que luchó incansablemente por conseguir sus sueños, motivó a los jóvenes a realizar todos sus sueños.

"El hecho de que esté en una silla de ruedas no significa que no pueda hacer nada, que no pueda estudiar, trabajar o ser exitoso, no importa cuál sea tu limitante, si quieres vivir una vida sin límites, piensa en que actitud vas a tomar, lucha por lo que quieres, toma acción, levántate, nunca te rindas", compartió.