Lanzan piedras contra vehículos en la autopista Monterrey-Saltillo

Automovilistas que transitaban por la autopista Monterrey-Saltillo, en Nuevo León, denunciaron que un sujeto arrojó piedras contra varios vehículos en circulación, provocando daños materiales e incluso la ruptura de cristales en algunas unidades.

Los hechos ocurrieron poco antes de llegar a la primera caseta de Morones Prieto, cuando conductores que viajaban de Monterrey hacia Saltillo comenzaron a ser impactados por rocas lanzadas desde la orilla de la vialidad.

¿Qué vehículos fueron afectados?

Entre las unidades afectadas se encuentra un autobús de la empresa Omnibus de México, el cual sufrió daños luego de que una piedra de gran tamaño golpeara la carrocería durante el trayecto.

De acuerdo con los testimonios recabados, la situación generó momentos de tensión entre los conductores, quienes señalaron que, pese a las pedradas, lograron continuar su marcha sin verse involucrados en accidentes o colisiones.

Los afectados indicaron que el incidente ocurrió a pesar de que una patrulla de la Guardia Nacional se encontraba a escasa distancia del lugar. Al arribar a la caseta de cobro solicitaron apoyo a las autoridades y proporcionaron características del presunto responsable.

Descripción del presunto responsable

Según la descripción de los testigos, se trata de un hombre de mediana edad que vestía una playera roja. Sin embargo, tras la movilización de los elementos de seguridad, no fue posible localizarlo.

Algunos automovilistas expresaron su preocupación al considerar que el lanzamiento de piedras podría formar parte de una estrategia para obligar a los conductores a detenerse y posteriormente ser víctimas de algún asalto.

Cabe recordar que en distintas ocasiones se han reportado hechos similares tanto en la autopista Monterrey-Saltillo como en la carretera libre, donde delincuentes han utilizado diversos métodos para intentar detener a los viajeros y cometer robos.

Finalmente, las víctimas consideraron que a pesar de los daños materiales en sus vehículos, afortunadamente las familias no resultaron lesionadas.