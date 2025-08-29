Garantiza director de Mando Único

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Fiesta Anual dedicada a Santa Rosa de Lima estará blindada por los cuerpos policiacos de los 3 órdenes de gobierno, así lo informó José Ponce Sánchez, director del Mando Único en Seguridad Pública en el Pueblo Mágico de Múzquiz.

Mencionó que, en base a la logística y tras la reunión que se llevó a cabo con todos los funcionarios directamente encargados de la organización, la planeación y la seguridad para este evento, se proyectó a través de la dirección de Protección Civil, encabezada por el ingeniero Víctor Guajardo Loo, un Plan Operativo para lo que será dicho acontecimiento a realizarse este sábado 30 de agosto.

Añadió que contarán con todo el apoyo de las corporaciones del Estado, en este caso, elementos de la Policía de Acción y Reacción (PAR); Policía Civil de Coahuila (PCC); Fiscalía y obviamente la Policía Municipal.

Será un evento 100 por ciento familiar, muy bien resguardado por las autoridades policiacas, esperando contar además con la participación del 14 Regimiento de Caballería Motorizado, puesto que hay una gran coordinación con el coronel Mario Noé Martínez Contreras y su equipo de trabajo.

Añadió que garantiza saldo blanco en dicho acontecimiento que año con año reúne a miles de familias y turistas, a fin de que toda la población se disponga a asistir sin preocupación de nada.