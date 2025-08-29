Resulta mujer herida En accidente carretero

MINERAL DE PALAÚ, COAH. - Un accidente vial se registró sobre la carretera estatal número 20, en el tramo que conecta el mineral de Palaú con San Juan de Sabinas.

El percance involucró a una mujer de quien no se proporcionó su identidad, la cual se desplazaba en dirección a Palaú cuando un semoviente se cruzó repentinamente en su camino.

De acuerdo con los primeros reportes, el animal irrumpió sobre la cinta asfáltica, provocando que la conductora no pudiera evitar el impacto. El choque generó daños visibles en el vehículo y dejó a la mujer con lesiones que requirieron atención médica inmediata.

Al lugar acudieron paramédicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios a la afectada. Tras estabilizarla, se procedió a trasladarla al hospital más cercano para una valoración más profunda y tratamiento especializado.

Las autoridades locales exhortaron a los conductores a extremar precauciones en este tramo carretero, donde es común la presencia de ganado suelto.

Asimismo, se hizo un llamado a los propietarios de animales a reforzar medidas de control para evitar este tipo de incidentes, en tanto, las investigaciones continúan para deslindar responsabilidades y prevenir futuros accidentes en dicho tramo carretero.