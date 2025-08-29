Menor de 15 años con traumatismo craneoencefálico severo tras caída en patineta

NUEVA ROSITA, COAH.- Un menor de 15 años de edad, originario del municipio de Sabinas, resultó con traumatismo craneoencefálico severo luego de caer de su patineta.

Dicho percance ocurrió la mañana de este viernes, y debido a la gravedad de la lesión, fue trasladado de inmediato a la clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica urgente.

El paciente, identificado como Víctor N., con domicilio en la calle Independencia de la colonia Centenario, fue reportado en estado crítico, información que fue comunicada a sus familiares poco después de su ingreso al hospital.

En base a reportes recabados por las autoridades policiacas, el menor salió de su hogar alrededor de las 08:00 horas y aproximadamente a las 10:00 horas, la Dirección de Seguridad Pública notificó a sus familiares sobre el accidente ocurrido cuando Víctor perdió el equilibrio y cayó, golpeándose fuertemente la cabeza contra el pavimento.

Elementos policiacos acudieron al lugar de los hechos para tomar conocimiento del incidente y brindar apoyo en el traslado del menor. Hasta el momento, no se ha emitido un parte médico actualizado sobre su evolución, por lo que se mantiene en observación.