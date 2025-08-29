Robo en purificadora y tortillería en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal adscritos a la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera investigan un robo perpetrado en una purificadora y una tortillería situada en la calle Zaragoza de la colonia Dávila.

Fue el ciudadano Juan Carlos N quien solicitó la presencia policiaca, destacando que al arribar a sus negocios se percató que la puerta trasera de la purificadora estaba forzada al igual que la puerta de la tortillería.

Al realizar una inspección ocular, observó que habían sustraído la cantidad económica de 1, 500 pesos de la purificadora y de la tortillería se llevaron 14 paquetes de tortillas además de un abanico.

Tras las diligencias realizadas, las autoridades policiacas recomendaron al agraviado, acudir a la Agencia Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común, a fin de interponer formal querella por los hechos registrados.

En tanto, los agentes procedieron a realizar la investigación pertinente a fin de tratar de ubicar a quien o quienes cometieron el hurto en dichos comercios.