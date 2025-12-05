Múzquiz: plática informativa de Vive Libre Sin Drogas para adolescentes

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con el objetivo de fomentar estilos de vida saludables y prevenir conductas de riesgo entre adolescentes, la Dirección de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia llevó a cabo una plática informativa en la Escuela Secundaria de Estudios Técnicos Turno Vespertino del municipio de Múzquiz.

La titular de la dependencia del Estado, Zuleica Galindo Hurtado, encabezó la actividad como parte del programa estatal “Vive Libre Sin Drogas”.

Acciones de la autoridad en Múzquiz

Durante la jornada, los estudiantes participaron en dinámicas interactivas diseñadas para reforzar la importancia del autocuidado, la salud mental y la creación de espacios de convivencia sanos.

Galindo Hurtado explicó que esta estrategia se implementa en todo el estado de Coahuila y busca generar conciencia entre los jóvenes sobre los riesgos del consumo de sustancias adictivas.

La funcionaria destacó que desde el año 2013 se ha trabajado de manera constante en la prevención de problemáticas que afectan a la juventud, como las adicciones, la violencia y la delincuencia.

“Nuestro compromiso hoy en día, es seguir acercando herramientas y orientación a los adolescentes para que tomen decisiones informadas y seguras”, señaló.

Detalles del programa Vive Libre Sin Drogas

El programa “Vive Libre Sin Drogas” fue inaugurado en agosto y ha recorrido diversas regiones del estado con una unidad móvil de prevención.

Cabe señalar, La próxima semana, el equipo se trasladará a la Región Norte para visitar los municipios de Piedras Negras y Acuña, donde continuarán con las pláticas y actividades preventivas.

Finalmente, Galindo Hurtado explicó que, como parte de la estrategia, se aplican diagnósticos anónimos a los estudiantes para detectar posibles focos rojos, inseguridades o necesidades específicas.

Impacto en la salud mental de adolescentes

Con base en estos resultados, se diseñan acciones focalizadas que permiten atender de manera más efectiva las problemáticas detectadas en cada comunidad escolar.