Poder Judicial supera los 200 mil juicios atendidos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.— El Poder Judicial del Estado de Coahuila ha atendido más de 200 mil juicios durante el año 2025 en las ramas civil, familiar, penal, mercantil y laboral, consolidando su compromiso con la impartición de justicia en la entidad.

¿Qué ocurrió?

Así lo dio a conocer el Magistrado Presidente, Miguel Felipe Mery Ayup, quien destacó la continuidad en la resolución de casos y la emisión de sentencias.

Mery Ayup subrayó que, a lo largo del año, se han logrado importantes avances en la conclusión de juicios, así como en la promoción de advenimientos y conciliaciones entre las partes, lo que ha permitido una mayor eficiencia en los procesos judiciales.

Asimismo, resaltó el papel activo de la Defensoría Pública, que ha mantenido su operación constante en beneficio de los ciudadanos.

¿Cuál es el contexto general?

En este contexto, el Magistrado Presidente informó que está por concluirse la construcción de la Ciudad del Poder Judicial en Saltillo, capital del estado.

Este nuevo complejo albergará a más de 800 trabajadores del sistema judicial en un solo espacio, lo que permitirá mejorar la atención y los servicios brindados a la población coahuilense.

No obstante, Mery Ayup reconoció que los recortes presupuestales a nivel nacional han impactado de manera significativa a todas las instituciones, incluido el Poder Judicial.

Explicó que la implementación del Nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares requiere de mayores recursos para habilitar nuevas salas de audiencia y tecnología de comunicación, lo cual se ha visto limitado por la falta de presupuesto.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Finalmente, agradeció el respaldo del gobernador del estado, ingeniero Manolo Jiménez, quien ha brindado apoyo para enfrentar estos desafíos financieros.

Gracias a esta colaboración, se ha logrado avanzar por etapas en la consolidación de proyectos clave, garantizando así la continuidad de una justicia accesible y eficiente para todos los coahuilenses.