“Positiva” primera reunión con AMLO

Ciudad de México.- Como cordial y positiva fue considerada la primera reunión entre los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en la que se abordaron temas relevantes, como la seguridad pública, el desarrollo económico, y el combate a la marginación.

Al término de esa sesión el Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís expresó su tranquilidad al percibir a un próximo presidente que da certeza a los gobiernos locales y que ello se traslada en estabilidad para las inversiones proyectadas en Coahuila.

En la reunión se abordaron también los temas que son relevantes para el nuevo gobierno federal, y en los que se deja en claro que habrá respeto a las entidades, colaboración y trabajo equipo; además reitero como temas principales de su gobierno el combate a la corrupción y a la impunidad.