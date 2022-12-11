Prepara Sabinas Informe del 2022

SABINAS, COAHUILA.-La alcaldesa Diana Haro Martínez se encuentra en los últimos detalles de su primer informe de gobierno que presentará el próximo 15 de diciembre, a mediodía en el Club de Leones de esta ciudad en donde compartirá los grandes retos que tuvo que enfrentar en el presente año y los avances.

Manifestó que han sacado adelante algunos pendientes con la ciudadanía reconoció que falta mucho por hacer y resolver, sin embargo estamos pidiendo a Dios enfrentar estos grandes retos en el año 2023, entre las acciones que se realizaron resalta, el cambio del basurero municipal, la atención en el servicio de limpieza y la imagen urbana, el bacheo permanente entre otros avances sin embargo falta modernizar los semáforos, nomenclatura, imagen urbana, se comprarán más unidades, estamos conscientes de que son necesarios.

Resalto que todo se ha logrado a pesar de los recortes presupuestales de la federación, ayer se cumplió con entregar el aguinaldo a los empleados del municipio para que pudieran aprovechar las ofertas del “Banquetazo Comercial”.

En cuanto al rubro de seguridad dijo que siempre ha sido prioridad como lo es para el gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme Solís, agregaremos más elementos a la seguridad, la convocatoria está abierta, se están creando los Comités de Seguridad.

Cuestionada si con los Comités de Seguridad se crearán también los de la limpieza de las colonias dijo que intensificaran la campaña de sensibilización para que cada quien asuma su responsabilidad, porque ven con tristeza que cuando han ido a limpiar un sector, se vuelve a acumular la basura.