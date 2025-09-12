Entrega de aparatos funcionales en Coahuila por la Presidenta Honoraria del DIF

NUEVA ROSITA, COAH.- La Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, Ing. Liliana Salinas Valdés, realizará una gira de trabajo por la Región Carbonífera durante la próxima semana, con el objetivo de fortalecer las acciones en favor de la inclusión y el bienestar social.

Así lo dio a conocer la doctora Zaidé Habib Castillo, Coordinadora Regional del Desarrollo Integral de la Familia, quien destacó la relevancia de esta visita en el marco de las actividades del mes de la inclusión.

Como parte de la agenda, se llevará a cabo un Congreso sobre la Inclusión en el tema de la discapacidad, evento que tendrá lugar en la Infoteca de la localidad. Este congreso está abierto a todo público interesado en participar y busca generar conciencia, compartir experiencias y promover políticas que favorezcan la integración plena de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad.

Además del congreso, el DIF Coahuila tiene programado más adelante la entrega de aparatos funcionales a personas que los requieren, como parte de su compromiso con mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables.

Estas acciones se suman a los tradicionales "mercaditos", espacios donde se ofrecen productos a bajo costo, fomentando la economía local y el acceso a bienes básicos para las familias.

Durante el mes de septiembre, se desarrollarán una serie de actividades conmemorativas enfocadas en la inclusión, siguiendo las directrices de la Presidenta del DIF y del Gobernador del Estado, Ing. Manolo Jiménez Salinas.

Dichas iniciativas buscan no solo atender necesidades inmediatas, sino también construir una cultura de respeto, equidad y participación para todos.

La gira de trabajo representa un esfuerzo coordinado entre autoridades estatales y locales para llevar servicios, información y apoyo directo a las comunidades.

Con estas acciones, el DIF Coahuila reafirma su compromiso de trabajar por un estado más justo e incluyente, donde cada persona tenga la oportunidad de desarrollarse plenamente.