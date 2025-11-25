Alcaldes de Coahuila se reúnen para discutir el agua

NUEVA ROSITA, COAH.- La mañana de este martes se llevó a cabo la reunión ordinaria del Consejo del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) correspondiente al mes de noviembre, con la participación de los alcaldes de los municipios de Progreso, Múzquiz, Sabinas, San Juan de Sabinas y representantes administrativos del organismo.

Durante la sesión, se abordaron temas clave relacionados con los avances del programa de trabajo 2025, así como la planeación financiera para el próximo año.

El encuentro tuvo lugar en la Presidencia Municipal de esta ciudad, siendo el anfitrión el alcalde Óscar Ríos Ramírez quien dio la bienvenida a los asistentes y destacó la importancia de mantener una coordinación efectiva entre los municipios para garantizar el suministro y saneamiento del agua en esta Cuenca.

Con el quórum legal establecido, se procedió a la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Posteriormente, se sometieron a consideración los estados financieros correspondientes al mes de octubre de 2025, que abarcan a los municipios de Múzquiz, San Juan de Sabinas, Sabinas y Progreso, la mayoría de los presentes votaron a favor de su aprobación.

Asimismo, se presentó el proyecto del presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2026, el cual fue analizado por los miembros del consejo con el objetivo de garantizar una administración eficiente de los recursos del sistema intermunicipal.

El ingeniero Jesús Enrique Salazar Rodríguez, gerente general de SIMAS, expuso los avances del programa de trabajo 2025, destacando los logros alcanzados y los retos pendientes en materia de infraestructura hidráulica.

En la reunión estuvieron presentes la alcaldesa de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez; el alcalde de Sabinas, José Feliciano Díaz Iribarren; y un representante del alcalde de Progreso, Federico Quintanilla Arana, quienes refrendaron su compromiso con el fortalecimiento del sistema de agua potable y saneamiento en la región.