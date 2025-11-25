Sabinas se prepara para el festival de carne asada 2027 con nuevos planes

SABINAS, COAH.- Anuar Yutani Morales, organizador del Festival de la Carne Asada, se mostró emocionado con la próxima edición del evento, que promete ser uno de los mejores en la historia del festival.

En una entrevista, Yutani compartió sus planes para el futuro del festival, incluyendo la creación de una clínica de carne asada y la adquisición de un equipo de bomberos y protección civil de alta calidad. "Queremos hacer de Sabinas un lugar emblemático para el festival de la carne asada", dijo Yutani Morales. "Nuestro objetivo es atraer a equipos internacionales y jueces expertos para que vengan a competir y a compartir su conocimiento con nosotros".

El festival también tiene un impacto positivo en la comunidad local, ya que genera un gran circulante económico y apoya a las empresas y negocios de la zona de Sabinas. "Estamos comprometidos con la fundación Don Bowden y otras organizaciones benéficas para apoyar a la comunidad", agregó Yutani Morales.

El festival se tomará un receso en 2026 para planear la próxima edición, que se llevará a cabo en marzo de 2027. "Vamos a dejar las cosas mejores y a implementar cambios importantes para hacer del festival uno de los mejores de México y Latinoamérica", dijo Yutani.

Entre los planes para el futuro, se encuentra la invitación de equipos internacionales y jueces expertos para que vengan a competir y a compartir su conocimiento con la comunidad local. "Queremos poner a Sabinas en el mapa como un destino gastronómico y cultural", concluyó el entrevistado.