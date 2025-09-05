Centro de Salud atiende casos de agresiones de canes a adultos

El Centro de Salud "Juan Galán Jr." reportó la atención de tres casos recientes de agresiones por parte de canes a personas adultas, informó el director del nosocomio, Jorge Cervera Mata.

Las víctimas fueron atendidas en la sala de urgencias, presentando heridas en las extremidades inferiores, aunque ninguno de los casos fue considerado de gravedad.

El director explicó que los pacientes recibieron atención médica oportuna y adecuada, lo que permitió evitar complicaciones mayores. Sin embargo, hizo un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones al caminar por la vía pública, especialmente en esta temporada de calor, cuando las altas temperaturas pueden alterar el comportamiento de los animales.

De igual forma, Cervera Mata recomendó a los dueños de mascotas mantenerlas resguardadas en sus domicilios, asegurándose de brindarles agua, alimento y condiciones adecuadas para su bienestar.

Señaló que, el calor intenso puede generar estrés en los perros, lo que incrementa el riesgo de comportamientos agresivos.

Además, subrayó la importancia de fomentar la esterilización de los animales y reportar cualquier incidente de agresión a la Unidad de Salud correspondiente. Este tipo de acciones permiten una respuesta más rápida y adecuada por parte de las autoridades sanitarias.

Finalmente, el galeno destacó que el tratamiento médico ante una mordida puede incluir antibióticos, vacuna contra el tétano o, en casos específicos, la aplicación de la vacuna antirrábica.

Para ello, es fundamental conocer el tipo de mordida, la zona afectada y si el animal es doméstico o callejero, con el fin de aplicar el protocolo correcto.