Psicólogos de Melchor Múzquiz reciben capacitación del DIF Coahuila

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- A través del Sistema DIF regional, capacitan a profesionistas de dependencias públicas (psicólogos y psicólogas), impartiéndoles pláticas sobre temas de prevención, a fin de que puedan detectar a tiempo este tipo de situaciones, ejemplo de ello la violencia sexual, brindando apoyo inmediato a las víctimas.

La doctora Zaidé Habib Castillo, coordinadora del Desarrollo Integral de la Familia en la Cuenca Carbonífera, dio a conocer lo anterior, añadiendo que, estas acciones se realizan a través de INSPIRA en conjunto con la Secretaría de Educación (SEDU).

La funcionaria destacó que, dichas capacitaciones buscan fortalecer los conocimientos de psicólogos y personal especializado para detectar y atender situaciones de esta índole, entre otros casos.

Señaló que, la última reunión se llevó a cabo el pasado jueves, donde se abordaron temas teóricos y prácticos que refuerzan las estrategias de atención del DIF.

"Fue una plática muy interesante que nos ayuda a reforzar lo que practican nuestros psicólogos y, a entender que estas situaciones sí ocurren, aunque a veces se piense lo contrario", expresó.

En este sentido, subrayó que el objetivo principal es preparar y capacitar constantemente al personal, con el fin de brindar apoyo inmediato a la ciudadanía en casos de urgencia.

A pesar de la veda electoral, aseguró que el DIF se mantiene atento a las peticiones y necesidades de la población, ya que muchas veces se trata de situaciones que requieren atención prioritaria.

La coordinadora regional agregó que recientemente se impartieron también, pláticas en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde se capacitó a trabajadores en temas de prevención.

Explicó que, debido a los horarios laborales, muchos padres de familia no pueden acudir a las escuelas, por lo que se decidió llevar estas estrategias directamente a los centros de trabajo, siguiendo la propuesta de la señora Liliana Salinas, Presidenta Honoraria del DIF Coahuila.

Finalmente, recordó que, el gobierno encabezado por el ingeniero Manolo Jiménez Salinas apuesta de manera decidida por los temas de prevención.

Por lo anterior dijo, "Estamos presentes también en empresas y dependencias, reforzando la labor de nuestros psicólogos de los CAIF, porque la prevención es la mejor herramienta para proteger a la sociedad", concluyó.