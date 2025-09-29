Preocupación en Villa de Agujita por obra de drenaje inconclusa

Vecinos del sector expresaron su preocupación ante la obra de drenaje inconclusa sobre el bulevar Oscar Flores Tapia, donde los trabajos realizados recientemente han dejado un montículo de tierra sin compactar, especialmente en el cruce con la calle Mutualismo. Esta situación ha generado molestias entre los habitantes, quienes consideran que representa un peligro latente para los automovilistas que transitan por la zona.

Raúl Navarro Anguiano, vecino del sector, confirmó que las condiciones actuales ya provocaron un accidente automovilístico, lo que ha intensificado el llamado a las autoridades correspondientes. “No se trata solo de una incomodidad, sino de un riesgo real. Ya hubo un choque por culpa de los montículos mal colocados. Es urgente que SIMAS atienda esta situación”, declaró.

La obra, que busca mejorar el sistema de drenaje en Villa de Agujita, ha quedado rezagada en su ejecución, sin el seguimiento adecuado en materia de compactación y limpieza de vialidades. Los vecinos señalan que la falta de señalización y el abandono parcial contradicen el compromiso de mejorar la infraestructura urbana y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Ante esta situación, los habitantes han solicitado que se retomen los trabajos de manera inmediata, con especial atención a la nivelación del terreno y retiro de escombros. Consideran que es necesario que el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) coordine las acciones necesarias para concluir la obra de forma segura y eficiente.

La comunidad de Villa de Agujita permanece atenta, confiando en que sus demandas serán escuchadas y atendidas con prontitud. Mientras tanto, exhortan a los automovilistas a extremar precauciones al circular por el área afectada, en tanto se resuelve esta problemática que afecta la movilidad y la seguridad vial.