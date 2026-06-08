PRI-UDC gana con amplia ventaja el Distrito 06 de Frontera

Con el 100 por ciento de las 282 casillas computadas, la coalición PRI-UDC se alzó con el triunfo en la elección para diputado local del Distrito 06, con cabecera en Frontera, de acuerdo con los resultados preliminares dados a conocer por el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) la mañana de este lunes.

El concentrado de resultados instalado en la sede distrital del IEC en Frontera señala que la fórmula integrada por el PRI y la UDC obtuvo 36 mil 998 votos, sumando los sufragios registrados para ambos partidos de manera individual y en coalición.

Por su parte, la coalición Morena-PT alcanzó 27 mil 844 votos al sumar los sufragios obtenidos por Morena, PT y la votación conjunta de ambos institutos políticos.

Los resultados muestran que el PRI recibió 33 mil 608 votos; la UDC, 661; y la coalición PRI-UDC, 2 mil 729 sufragios. En tanto, Morena registró 12 mil 637 votos; el PT, 7 mil 824; y la coalición Morena-PT, 7 mil 383 votos.

En la contienda también participaron PAN, que obtuvo 575 votos; Partido Verde Ecologista de México, mil 385; Movimiento Ciudadano, 293; Nuevas Ideas, 2 mil 564; y México Avante, 711 votos. Además, se contabilizaron 40 votos para candidaturas no registradas.

El reporte oficial establece que se emitieron 73 mil 976 votos válidos y 3 mil 566 votos nulos, para una participación total de 77 mil 542 sufragios en el Distrito 06. Los resultados preliminares confirman la tendencia favorable para la alianza PRI-UDC en esta demarcación electoral, una de las 16 diputaciones de mayoría relativa que estuvieron en disputa en Coahuila durante la jornada electoral celebrada el domingo 7 de junio.