Profesor universitario acusado de negligencia tras atropellar a vecino

VILLA DE AGUJITA, COAH.- Un vecino de la calle Abasolo, en el barrio Agujita, José Luis Valdez Almaguer, denunció la presunta negligencia de un profesor universitario que lo atropelló el pasado mes de octubre de 2025 y que, hasta la fecha, no ha cumplido con los compromisos de pago por los gastos médicos derivados del accidente.

Valdez Almaguer resultó con una fractura expuesta en el pie izquierdo, lesión que le ha impedido volver a trabajar debido a las secuelas físicas que presenta.

"Me atropelló un profe que da clases en la UANE, se llama Jorge Álvarez. Me dijo que él iba a arreglar todo, pero ahora no quiere pagar", declaró el afectado. Según su testimonio, el profesor universitario se comprometió inicialmente a cubrir los gastos médicos, pero posteriormente se deslindó de toda responsabilidad.

El lesionado, quien se dedica a trabajos de jardinería, atraviesa una complicada situación económica. "Me han salido muchos gastos; un solo medicamento me costó 4 mil 700 pesos. He pedido préstamos y he empeñado mis máquinas para poder sobrevivir", señaló.

Agregó que, pese a que el responsable es una persona conocida en la región, no ha obtenido respuesta favorable. "El papá me dice que ya no tengo nada que arreglar con él, que ya arregló todo en Sabinas", comentó.

Valdez Almaguer pidió apoyo y justicia, ya que no cuenta con recursos para continuar pagando su tratamiento médico. "Lo único que me queda es que alguien me eche la mano. Dios lo bendiga, pero que me ayuden", expresó.

El estado de salud del vecino de la Villa de Agujita sigue siendo delicado, pues no puede caminar y se desplaza en una silla de ruedas prestada. La situación lo mantiene no solo incapacitado y enfermo, sino también endeudado y en una condición de vulnerabilidad.

Finalmente, José Luis Valdez Almaguer hizo un llamado al profesor universitario para que tenga consideración y lo apoye, al menos con una parte de los gastos médicos, reiterando que su único objetivo es recuperarse, volver a trabajar, pagar sus deudas y no depender de nadie.