Laura Jiménez entrega tinacos a familias de Múzquiz

Múzquiz, Coahuila.- El Gobierno Municipal de Múzquiz, que dirige la presidenta municipal Laura Jiménez Gutiérrez, en coordinación con el coordinador de Mejora Múzquiz, Jesús Guerrero García, y la coordinadora de la Villa de Palaú, llevó a cabo la entrega de más de 50 tinacos a bajo costo como parte del programa Mejora Coahuila, impulsado por el Gobierno del Estado que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

La entrega se realizó en la Casa de la Cultura Carmelita Elizondo de Ancira, beneficiando a más de 50 familias habitantes desde la Villa de Palaú hasta Minas de Barroterán. Estos apoyos, otorgados a bajo costo, contribuyen a mejorar el acceso al almacenamiento de agua y la calidad de vida de las familias beneficiadas.

Gracias al programa de Tinacos a Bajo Costo, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de acercar apoyos que atienden necesidades prioritarias de la población. Este beneficio es posible gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez y de Gabriel Elizondo, coordinador general de Mejora Coahuila, por sumar esfuerzos y llevar más acciones que fortalecen el bienestar de la gente de Múzquiz.