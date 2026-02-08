Promociona CECYTEC sus carreras

VILLA DE AGUIJITA, COAH.- Catedráticos y estudiantes de las carreras de Producción Industrial y Mecatrónica realizaron una visita a la Secundaria General Ramiro Villarreal Campos, con el propósito de promover entre los jóvenes próximos a egresar las opciones educativas que ofrece el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila (CECYTEC).

Durante la jornada, los representantes del plantel compartieron información sobre las ventajas de cursar una carrera técnica, destacando la formación práctica y las oportunidades laborales que se abren para quienes deciden continuar sus estudios en áreas de alta demanda como la producción industrial y la mecatrónica.

Proyectos de robótica despiertan interés

Uno de los momentos más llamativos de la actividad fue la presentación de proyectos de robótica, que despertaron gran interés entre los estudiantes de secundaria. Con estas demostraciones, se buscó acercar a los jóvenes al mundo de la tecnología aplicada y mostrarles el potencial de las herramientas que podrían dominar en su formación profesional.

La comunidad escolar agradeció al profesor Roberto Fernández de la Rosa por brindar el espacio y las facilidades necesarias para llevar a cabo esta actividad, que permitió a los alumnos conocer de primera mano las oportunidades que ofrece CECYTEC y motivarse a continuar con su preparación académica.

Compromiso de CECYTEC con la educación técnica

Con estas acciones, CECYTEC reafirma su compromiso de impulsar la educación técnica en la región, acercando a los estudiantes de nivel básico a opciones que fortalecen su futuro académico y laboral, además de contribuir al desarrollo industrial y tecnológico de Coahuila.