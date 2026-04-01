Concluye temporada de tochito con emotivas finales infantiles en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– La temporada de la liga de tochito llegó a su fin con la coronación de los equipos campeones en las distintas categorías infantiles, tras una serie de finales que se desarrollaron con gran entusiasmo.

Durante la jornada de cierre se disputaron encuentros en categorías que abarcan desde los 8 hasta los 14 años de edad, donde participaron equipos locales que compitieron a lo largo de la temporada.

La emoción de las finales

Al término de los partidos se llevó a cabo la ceremonia de premiación, en la que se reconoció a los equipos que lograron obtener el campeonato en sus respectivas divisiones.

Fomento del deporte infantil

Organizadores destacaron la participación de niñas y niños, quienes continúan impulsando la práctica del deporte en la comunidad.

Con ello se da por concluida una temporada más de esta liga, mientras que equipos y organizadores ya se preparan para el arranque del próximo torneo.