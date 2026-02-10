Contactanos
Éxito en la búsqueda de Juan Iglesias en Melchor Múzquiz: Protección Civil actúa rápido

La colaboración de la comunidad fue clave para encontrar a Juan Iglesias, quien había desaparecido en Melchor Múzquiz.

Por Teresa Muñoz - 10 febrero, 2026 - 05:20 p.m.
      MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- A través de la Dirección de Protección Civil Municipal, el ingeniero Víctor Guajardo Loo, titular de la dependencia, informó que fue localizado el ciudadano Juan Iglesias, quien permaneció desaparecido durante 24 horas.

      El hallazgo se logró gracias a la coordinación de las cuadrillas de búsqueda y al apoyo de la comunidad.

      La pronta atención brindada por los elementos de Protección Civil y la colaboración del ciudadano Aldo Aguirre, quien aportó datos clave sobre la persona a quien buscaban, resultaron determinantes para obtener un resultado positivo en el operativo.

      Por fortuna, Juan Iglesias, de 59 años de edad, se reencontró con sus familiares luego de que lo reportaran como extraviado en la calle Niños Héroes del barrio Los Terreros.

      El hecho generó alivio entre sus seres queridos y la comunidad, que se mantuvo atenta al desarrollo de la búsqueda.

       

      Cabe señalar que las labores de localización iniciaron en el arroyo Zamora, cerca del barrio La Gloria, donde se desplegaron brigadas de inspección.

      Guajardo Loo destacó que la participación ciudadana fue fundamental para dar con el paradero del hombre.

      Finalmente, el titular de Protección Civil agradeció el respaldo de la población en general y reiteró el compromiso de la dependencia de responder con rapidez y eficacia ante situaciones de emergencia.

      "La unión entre autoridades y ciudadanos es clave para mantener la seguridad en nuestro municipio", expresó.

