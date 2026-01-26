Protección Civil Sabinas refuerza operativo nocturno para personas vulnerables

SABINAS, COAH.- Ante el descenso de temperaturas registrado en la región, Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos reforzaron el operativo nocturno de atención a personas en situación vulnerable. La medida busca garantizar seguridad, abrigo y alimentación a quienes carecen de un espacio seguro durante las noches frías, en un esfuerzo coordinado que se mantiene activo de manera permanente.

Actualmente, seis personas se encuentran resguardadas en el albergue, donde reciben cobijo, alimentos calientes y vigilancia constante para proteger su integridad física. El espacio ha sido habilitado con recursos suficientes para atender a más ciudadanos en caso de que las condiciones climáticas se intensifiquen, informó la coordinación de Protección Civil.

De manera paralela, brigadas de Protección Civil realizaron la entrega de alimentos a personas que, por decisión propia, optaron por no trasladarse al albergue. Con ello, se garantiza apoyo humanitario directo, respetando la voluntad de cada ciudadano, pero asegurando que nadie quede desprotegido frente al frío extremo que afecta la zona.

Como parte del operativo, de las 9 de la noche a las 12 de la madrugada se efectuó un recorrido preventivo conjunto entre Protección Civil y Bomberos. El objetivo fue identificar y asistir a personas en riesgo, además de verificar puntos estratégicos de la ciudad donde suelen concentrarse quienes requieren apoyo inmediato.

El coordinador de Protección Civil, Sebastián Álvaro Jaime, destacó que estas acciones forman parte de la estrategia emergente implementada, la cual busca salvaguardar la vida y la salud de los habitantes de Sabinas. Reiteró que el operativo continuará activo mientras persistan las bajas temperaturas, con el compromiso de brindar atención oportuna y solidaria a la población más vulnerable.