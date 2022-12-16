Protestan ahora en el Pinabete

SABINAS, COAH. Un grupo de 40 familias del Fraccionamiento Villarreal se manifestaron ayer en el exterior del pozo minero El Pinabete al asegurar que sus casas están sufriendo daños estructurales por los explosivos utilizados para la construcción del tajo.

Los manifestantes solicitan información por cuanto tiempo estarán utilizando explosivos para realizar los trabajos de la construcción del tajo, por lo tanto solicitaron a los directivos de la obra que por escrito se hagan responsables de los daños que puedan seguir sufriendo las viviendas.

Las explosiones son continuas principalmente por la noche, las viviendas que están a casi cien metros del tajo se cimbran ante las detonaciones, los propietarios de las casas habitación no pensaron que el plazo para el rescate se fuera alargar.

Las casas son de interés social ubicadas en la Villa de Agujita que de antemano se sabe que el sub suelo esta completamente minada por lo que temen que las viviendas registren más daños estructurales.

Los responsables de la obra niegan que estén utilizando explosivos para la construcción del tajo, sin embargo las familias afectadas dicen lo contrario.

Yolanda Talamantes en representación de los vecinos afectados señaló que hoy estarán con la titular de Protección Civil Laura Velázquez Alzúa en su visita a esta localidad.