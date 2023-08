Pudieran regresar casos de Covid-19

NUEVA ROSITA/ COAH. - Desde hace seis meses que no se registran casos positivos de covid en los laboratorios de la Localidad no significa de que no puedan incrementarse después del periodo vacacional de verano en que las familias convivieron con todo tipo de personas.

José Manuel Aranda Torres químico laboratorista dijo sentirse preocupado por algún posible contagio que pudiera darse en menores de edad que no estén inmunizados contra el covid 19, que estarían más propensos a contraer el padecimiento.

Dijo que es importante que el sector salud reanude una campaña de vacunacion para inmunizar a los menores de edad que aun no reciben ni una sola dosis así como los refuerzos, así mismo para los adultos que por miedo no se la aplicaron.

Aranda Torres agregó que la prueba de covid ya no es un requisito para las empresas que las solicitaban al momento de emplear al trabajador y como bajó el número de contagios ya no se solicitó.

El entrevistado agregó que por el momento se practican todo tipo de exámenes principalmente los más básicos que es lo que solicita la ciudadanía en un laboratorio particular donde labora.