Jóven de 25 años desaparece tras abandonar anexo en Monclova; familia pide apoyo

Castaños, Coah. – La familia de José Ignacio Sotelo Reyes, de 25 años de edad, reportó su desaparición desde la mañana del miércoles, luego de que abandonara por voluntad propia un centro de rehabilitación en el que había sido ingresado para atender sus problemas de adicciones.
De acuerdo con su madre, Luciana Reyes, José Ignacio había sido llevado a un anexo, sin embargo, al tratarse de un programa de permanencia voluntaria, decidió salir por cuenta propia y desde entonces no han podido ubicarlo.
Testigos señalaron que horas más tarde fue visto con rumbo al Centro Recreativo Santa Cecilia, conocido popularmente como "Las Pompas", en el municipio de Castaños. La familia teme por su integridad, pues presuntamente aún se encontraba bajo los efectos de sustancias nocivas.
En estos momentos, familiares y allegados mantienen labores de búsqueda en distintos puntos de la región, y adelantaron que en breve solicitarán el apoyo de las autoridades competentes para intensificar el operativo de localización.
La madre del joven pidió a la ciudadanía colaborar con cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero y reiteró su preocupación por el estado en que pudiera encontrarse.