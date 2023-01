"Quiero ser gobernador de las mujeres", Manolo

SALTILLO, COAH.- Al mantener reuniones de acercamiento con la militancia y sociedad civil, el precandidato a gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, destacó que trabajará para lograr que las mujeres coahuilenses tengan las mejores condiciones de desarrollo.

"Les pido su confianza para poder llegar a ser el gobernador de las mujeres, porque sé que es muy importante que tengan las mejores oportunidades para desarrollarse en el ámbito personal, profesional y educativo", dijo.

Jiménez Salinas agregó que está teniendo acercamientos con las mujeres y hombres coahuilenses para conocer sus ideas y juntos construir una plataforma de acción que lleve a Coahuila al siguiente nivel.

El precandidato del Revolucionario Institucional agregó que tiene la experiencia, energía y visión para impulsar la ciudadanización del gobierno, en donde el desarrollo de las mujeres sea una prioridad.

"En cada espacio público que me ha tocado servir, como regidor, diputado local, alcalde, y secretario he honrado la confianza de nuestra gente y he puesto en práctica la fórmula mágica para dar resultados: el trabajo en equipo con las y los ciudadanos", puntualizó.