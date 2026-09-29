Lluvias son vitales para la siembra de avena en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, Coah.- La llegada de lluvias es vital y muy esperada para el campo de San Juan de Sabinas, pues representa la única opción para la siembra de avena del ciclo otoño-invierno, informó el ingeniero Ramiro Portales Castillo.

El director de Desarrollo Rural señaló que los productores están desesperados por el agua, pero confían en los pronósticos que anuncian buen temporal de lluvias desde estas fechas hasta diciembre.

Indicó que por ello se hace un llamado a la gente del campo para que acudan lo más rápido posible a las oficinas de Desarrollo Rural en la Presidencia Municipal a entregar su papelería para acceder a la semilla de avena.

Portales Castillo explicó que entre más rápido lleven la documentación, más rápido se entrega la semilla, lo que es fundamental para que la siembra se realice a tiempo y se aprovechen las aguas que están por llegar.

Detalló que en San Juan de Sabinas se beneficiarían alrededor de 65 a 70 ejidatarios, además de pequeños propietarios, con una superficie que supera las 100 hectáreas, aunque este año podría ser menor debido a la falta de agua.

Finalmente, destacó que la avena es un cultivo de invierno que no funciona en otra época, por lo que ahora es el momento de prepararse y sacar una nueva estadística de lo que realmente se va a sembrar.