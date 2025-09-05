Fiscalía investiga posible conexión de restos con desaparición

La Fiscalía General del Estado, a través de su Delegación Carbonífera, inició una carpeta de investigación tras el hallazgo de restos humanos en un rancho ubicado entre el ejido Santa María, perteneciente al municipio de San Juan de Sabinas, y la comunidad de Palaú.

De acuerdo con los primeros indicios, se presume que los restos podrían corresponder a Raymundo Reyes Hernández, conocido como "El Dompe", quien fue reportado como desaparecido el pasado 28 de junio en la Villa de Palaú. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la identidad del cuerpo.

Peritos forenses y agentes de investigación se encuentran realizando las diligencias correspondientes para lograr la identificación plena de la persona localizada, así como para determinar las causas de su fallecimiento.

El área fue acordonada para preservar posibles evidencias que contribuyan al esclarecimiento del caso.

La Fiscalía señaló que se dará seguimiento puntual a las líneas de investigación que surjan, en coordinación con otras instancias de seguridad.

Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con cualquier información que pueda ser útil en el proceso.

Este lamentable hecho ha generado consternación entre los habitantes de Palaú y comunidades cercanas, quienes esperan que las autoridades logren esclarecer lo ocurrido y se haga justicia en caso de confirmarse que se trata del hombre desaparecido hace más de dos meses.