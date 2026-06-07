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Coahuila

Estudiantes del Instituto Adolfo E. Romo reciben reconocimiento en Múzquiz

Juan Ángel Puente y Mayra Regina fueron premiados por su desempeño en el examen DOMINA-BACH, una de las evaluaciones más importantes a nivel nacional.

Por Teresa Muñoz - 07 junio, 2026 - 07:50 a.m.
Jóvenes destacados por excelencia académica en el Instituto Adolfo E. Romo.
Jóvenes destacados por excelencia académica en el Instituto Adolfo E. Romo.
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      MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La directora del Instituto Adolfo E. Romo, Licenciada Verónica Falcón Martínez, informó que dos estudiantes del plantel fueron reconocidos por sus sobresalientes resultados en el examen DOMINA-BACH del CENEVAL, una de las evaluaciones más importantes a nivel nacional.

      Los alumnos distinguidos son Juan Ángel Puente Silva y Mayra Regina Moreno Morín, quienes destacaron por su desempeño académico, recibiendo el reconocimiento por parte del rector de la UAC, Mtro. Octavio Pimentel Martínez.

      La institución educativa recibió además un reconocimiento por los logros obtenidos en la comunidad estudiantil, lo que refleja el esfuerzo conjunto de alumnos, docentes y familias en la búsqueda de la excelencia académica. Este mérito consolida al instituto como referente en la región por la calidad de su enseñanza.

      La directora precisó que este reconocimiento es resultado de la dedicación y compromiso de toda la comunidad educativa, que ha trabajado de manera constante para alcanzar niveles destacados en evaluaciones nacionales.

      En su mensaje, la autoridad del plantel expresó: "Felicitamos a nuestros estudiantes por este gran logro y agradecemos a toda la comunidad educativa por seguir fortaleciendo la excelencia académica que nos distingue".

       

      Finalmente, subrayó que este tipo de logros no solo enaltecen a los estudiantes, sino que también fortalecen el prestigio del Instituto Adolfo E. Romo Cadena, reafirmando su compromiso con la formación integral y de calidad en beneficio de la juventud de Múzquiz.

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