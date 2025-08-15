RECORRIDO POR EL CENTRO DE JUSTICIA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA FORTALECE EL COMPROMISO

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- En un gesto que reafirma el compromiso del Poder Judicial con la ciudadanía, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Mery Ayup, acompañado por la Magistrada Isadora Rodríguez Garza, realizó esta mañana un recorrido por el Centro de Justicia de la Región Carbonífera, ubicado en Nueva Rosita. La visita tuvo como propósito principal conocer de manera directa las condiciones de trabajo, necesidades y desafíos que enfrentan juezas y jueces en esta zona del estado.

Durante el recorrido, las autoridades judiciales sostuvieron un diálogo abierto con el personal del centro, abordando temas clave como la eficiencia en los procesos judiciales, la atención a los usuarios y la mejora continua en la prestación de servicios. Este acercamiento permitió identificar áreas de oportunidad y establecer un plan de trabajo conjunto que busca fortalecer la certeza jurídica en la región.

El Magistrado Mery Ayup destacó la importancia de escuchar a quienes operan diariamente el sistema judicial, señalando que "la justicia no puede construirse desde la distancia; debe ser cercana, empática y eficiente". Asimismo, subrayó que este tipo de visitas permiten tomar decisiones más informadas para mejorar la infraestructura, los recursos humanos y tecnológicos disponibles en los centros de justicia.

Por su parte, la Magistrada Rodríguez Garza enfatizó que el compromiso del Poder Judicial es con cada ciudadano que acude en busca de soluciones legales, y que el objetivo es garantizar que todos reciban atención digna, rápida y profesional. La interacción directa con el personal judicial es parte de una estrategia más amplia para humanizar el sistema y hacerlo más accesible.

Este recorrido representa un paso firme hacia la construcción de un Poder Judicial más confiable y cercano, donde cada persona pueda sentir que la justicia está verdaderamente al alcance de todos. La visita a Nueva Rosita es parte de una serie de acciones que buscan transformar la experiencia judicial en Coahuila, poniendo a la ciudadanía en el centro de cada decisión.